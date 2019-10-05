Казань примет Кубок РТ по конкуру и выездке

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5-6 октября в Казани в конно-спортивном манеже МКСК «Казань» пройдет Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке. Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: дети (мальчики и девочки 2005-2007 г.р.), юноши (юноши и девушки 2001-2005 г.р.), юниоры 9юниоры и юниорки 1998-2003 г.р.), взрослые (мужчины и женищны 2003 г.р. и старше) и всадники (2002 г.р. и старше).

Вход на соревнования свободный.