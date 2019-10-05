Рустам Минниханов встретился с главой Европейской лиги плавания, вице-президентом FINA Паоло Барелли - Советский спорт
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05 октября 2019 13:43Татарстан

Рустам Минниханов встретился с главой Европейской лиги плавания, вице-президентом FINA Паоло Барелли

С главой Европейской лиги плавания (LEN), вице-президентом FINA Паоло Барелли встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Участники встречи обсудили вопросы организации в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. Помимо этого, в ходе встречи были намечены шаги по дальнейшему развитию сотрудничества.

Во встрече приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, руководитель Исполнительного комитета Казани Денис Калинкин.

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