Рустам Минниханов встретился с главой Европейской лиги плавания, вице-президентом FINA Паоло Барелли

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Участники встречи обсудили вопросы организации в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. Помимо этого, в ходе встречи были намечены шаги по дальнейшему развитию сотрудничества.

Во встрече приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, руководитель Исполнительного комитета Казани Денис Калинкин.