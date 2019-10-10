В Министерстве спорта РТ прошла встреча с Кафилем Амировым

Одной из основных задач Национального плана противодействия коррупции является повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных

на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

Государственной программой «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2022 годы» предусмотрена активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции.

В рамках данных мероприятий перед коллективом Министерства спорта РТ и подведомственных учреждений выступил Заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, Почетный работника Прокуратуры Российской Федерации, кандидат философских наук, доцент Кафиль Амиров.