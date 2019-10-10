Делегация Ульяновской области принимает участие в VIII форуме «Россия – спортивная держава»

Деловой программой форума запланировано проведение пленарного заседания «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом», «круглых столов», совещаний, панельных дискуссий на актуальные темы развития физической культуры и спорта, выставки «Россия – спортивная держава», а также мастер-классов по видам спорта.

«За 10 лет работы Форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций. Отмечу, что актуальность, востребованность такого конструктивного диалога – сегодня очень высока. Поддерживаю идею организаторов – изменить формат Форума, который теперь будет проводиться ежегодно. Уверен, что Форум даст старт новым ярким инициативам, послужит укреплению плодотворных контактов между нашими государствами, принципов взаимоуважения и доверия в мире – в целом», - подчеркнул глава государства Владимир Путин.

В состав делегации региона вошли представители Министерства физической культуры и спорта, руководители ульяновских спортивных федераций и спортивных школ, главы муниципалитетов. Планируется, что во время рабочей поездки они посетят более 20 тематических мероприятий.

Участники форума обсудят такие вопросы, как совершенствование законодательства РФ в сфере физкультуры и спорта, формы успешного взаимодействия в бизнесе, роль развития спортивной инфраструктуры в успешном развитии регионов.

Ульяновская область активно участвует в реализации федерального проекта по созданию условий для занятий физкультурой «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Основная цель реализации проекта – увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой, для чего планируется активизировать спортивно-массовую работу на всех уровнях. При благоустройстве городских территорий Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сделал акцент на появлении в каждом дворе специализированной территории для занятий физической культурой. С привлечением субсидий из федерального бюджета в настоящее время возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном УлГТУ.

Напомним, Ульяновская область принимала международный форум «Россия – спортивная держава» в октябре прошлого года. Деловая часть мероприятия была организована на площадке ДС «Волга-Спорт-Арена». Всего в программу вошли порядка 30 официальных мероприятий. В ходе тематических событий подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов обсуждения – развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

Ульяновскую область с рабочим визитом посетили Президент России Владимир Путин и Министр спорта России Павел Колобков. Гостями спортивного события стали руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.