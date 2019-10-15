В Камских Полянах провели Всероссийский турнир по киокусинкай

Наряду с опытными бойцами выступали и начинающие спортсмены. В результате напряженных поединков первое место взяла команда из Алькеевского района, второе - у спортсменов из Казани, спортсмены из Нижнекамска заняли третье место – в их копилке наград 6 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей.