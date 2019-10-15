Открытое первенство по каратэ WKF состоялось в Южно-Сахалинске - Советский спорт
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15 октября 2019 18:08Сахалинская область

Открытое первенство по каратэ WKF состоялось в Южно-Сахалинске

В спорткомплексе СШОР восточных видов единоборств состоялось открытое первенство городского округа «Город Южно-Сахалинск» по каратэ. Всего в соревновательный день было разыграно 46 комплектов наград.

С приветственным словом перед гостями и участниками турнира выступили: президент региональной общественной организации «Спортивная федерация каратэ Сахалинской области» Леонид Александрович Ким и ведущий советник департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Инна Тхяхвовна Ко.

Эти соревнования стали первыми в новом учебном году и собрали около 400 спортсменов от 8 лет и старше. География турнира привычная – Невельск, Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск – города, в которых каратэ особенно популярно.

- Из года в год количество участников и качество поединков растет. Большинство ребят, даже во время летних каникул не прекращают тренировки, поэтому к этим стартам были готовы и показали высокий уровень. Для некоторых, самых юных спортсменов, соревнования – первые. Были и те, кто приятно удивил, – отметил главный судья соревнований Александр Рим.

В общекомандном медальном зачете на первом месте, с большим отрывом, сборная команда Южно-Сахалинска – 148 медалей (36 золотых, 34 серебряных и 78 бронзовых), на втором месте спортсмены их Холмска, на счету которых 36 медалей, из них 20 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Замыкает тройку призеров Невельск.

В дисциплине ката победу одержали Дарья Дьякова, Никита Ким, Варвара Френзюк, Кирилл Сек, Анна Цветушкина, Даниил Никишин, Ольга Салькова, Гвон Дэ Ен, Велена Донковцева, Андрей Масленков, Ульяна Суворова, Вячеслав Хан, Артем Воротынов.

В кумитэ сильнейшими стали Даря Рязанова, Георгий Коваленко, Анна Краснопольская, Кирилл Сек, Артур Тропоцилов, Виктор Загудаев, Эллина Мороз, Даниил Францев, Никита Большаков, Артем Феофанов, Дарья Афонина, Ли Ен Бок, Валерия Дьякова, Анастасия Кожухова, Артем Спиридонов, Дмитрий Галкин, Александр Щербатов, Святослав Попов, Максим Рыбкин, Ярослав Мейеров, Зайнаб Казуева, Руслан Латюк, Тимофей Парамонов, Андрей Масленков, Арсентий Ярошевич, Сафина Сулейманова, Виктория То, Лев Костюшкин, Ростислав Тян, Максим Мышев, Александр Джулукян, Анатолий Старченко.

Открытое первенство города Южно-Сахалинска, стало подводящим турниром к первым международным соревнованиям по каратэ WKF «Кубок Сахалина», посвященным 30-летию Региональной общественной организации «Спортивная федерация каратэ Сахалинской области» и 15-летию Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области».

На Кубок Сахалина, который состоится 25 октября в Конгресс-Холл «Столица», приглашены лучшие спортсмены Дальневосточного федерального округа России, а также из Японии и Республики Корея.

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