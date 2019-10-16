Петербургские спортсмены – победители и призеры чемпионата Европы по савату

Загрузка...

В весовой категории до 60 кг победу одержал петербуржец Сергей Щербаченко.

Бронзовые медали соревнований завоевали наши земляки Николай Яранцев в весовой категории до 80 кг и Сергей Егоров в супертяжелом весе.

Подготовил российских спортсменов президент Санкт-Петербургской федерации савата, Заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной команды по савату Сергей Буланов.

Сават или французский бокс является французским боевым искусством, где в равной мере используются и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. Сават представляет некий симбиоз французских техник уличных боев, особенно был популярен с начала XIX века в Париже и северной Франции.

Отметим, что в России первый чемпионат страны по французскому боксу сават был проведен более ста лет назад. Сегодня Петербург является одним из центров отечественного савата.