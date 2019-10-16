Петербургские фехтовальщики – победители и призеры первенства России

Наши юные земляки показали на главном для себя старте страны достойные результаты. Выше всех похвал выступила петербургская сборная команда рапиристок (до 15 лет), завоевав золотые награды. Обладательницами титула чемпионок России в командном первенстве стали Вера Чаусова, Майя Деликамова, Александра Таратунская и Мария Барсукова.

В четвертьфинале петербурженки победили третью сборную Курской области (34:17). В полуфинале взяли верх над первой сборной Москвы (36:20), а в финале переиграли команду Московской области (32:26).

Вера Чаусова и Александра Таратунская являются воспитанницами Спортивной школы Красносельского района, Майя Деликамова защищает честь спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а Мария Барсукова – СШОР №3 Калининского района.

В личных соревнованиях среди рапиристок Вера Чаусова завоевала серебряную награду, а Майя Деликамова – бронзовую медаль. В четвертьфинале Майя была сильнее соперницы из Курска Дианы Бабаевой (12:10), а Вера взяла верх над другой нашей землячкой Александрой Таратунской (5:4). Полуфинал свел Майю и Веру вместе: Чаусова победила со счетом 12:9 и вышла в финал, а Деликамова стала третьей. В решающем поединке Вера уступила рапиристке из Курска Ирине Зориной и завоевала серебряную награду.

Рапиристы с берегов Невы (сборная Санкт-Петербурга-1) в командных соревнованиях завоевали бронзовые медали. В четвертьфинале наши спортсмены выиграли уверенно у сборной команды Москвы-1 (36:18), но в полуфинале уступили команде Башкортостана (36:33). В матче за третье место петербуржцы были сильнее сверстников из команды Курской области-1 (36:17). Бронзовыми призерами стали Георгий Демеш, Дмитрий Чащин (оба – школа фехтования «Спартак»), Вячеслав Филиппов и Глеб Гришко (оба – СШОР «Комета»).

И, наконец, в личном турнире шпажистов (до 15 лет) серебряным призером стал воспитанник СШОР Выборгского района Александр Чеботарев. В четвертьфинале петербуржец взял верх над Сергеем Чуевым из Саратовской области (12:10), в полуфинале был сильнее Григория Тележкина из Самарской области (12:9). И только в финале Александр уступил московскому спортсмену Георгию Варину (8:12).