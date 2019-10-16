«Спутник» одержал победу в домашнем матче

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События в матче развивались так, как будто «Спутник» и «Сарматы» договорились поиграть в догонялки. Счет уже на третьей минуте открыли хозяева: атаку начал Галимзянов, затем на пятаке Назмутдинов выдал пас Закирову, и Тимур сходу переправил шайбу в ворота. Вскоре «Сарматы» ответили своей результативной атакой – равенство восстановил Иван Тимашев. В этом же игровом отрезке хозяева снова смогли огорчить оренбургскую команду. Арбитр показал на нарушение в составе гостей, Раиль Насыров покинул свои ворота и Михаил Фадеев реализовал отложенный штраф.

Во второй трети матча «Сарматы» снова сравняли счет. Но вскоре пропустили. Третья шайба альметьевцев стала в итоге победной. Ее автором был записан капитан «Спутника» Андрей Шолгин.

В пятницу, 18 октября, «Спутник» продолжит домашнюю серию матчем с тольяттинской «Ладьей».

15.10.2019. Альметьевск. ДС «Юбилейный». «Спутник» - «Сарматы» 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). 207 зрителей. Судьи: Гайнуллин, Пронских, Прохоров, Акмалеев.

Голы: 1:0 – Закиров (Галимзянов, Назмутдинов, 02.58). 1:1 – Тимашев (Сергиевский, Житников, 07.20). 2:1 – Фадеев (Коротков, Галимзянов, 15.18). 2:2 – Савельев (Махрин, Уколов, 25.02). 3:2 – Шолгин (Шарипов, 26.12).

«Спутник» (6): Насыров. Мулюков-Аввакумов, Закиров-Назмутдинов-Галимзянов, Галимарданов-Онишко(А), Колесников-Галимов-Ахметзянов (А), Резанов-Беляев, Шестопалов(2)-Шарипов-Шолгин(К), Жаров(2)-Морозов(2), Кабиров-Коротков-Фадеев

«Сарматы» (2): Бородкин. Касмуканов-Бурлака, Савельев-Махрин-Уколов, Сахаров(А)-Кожевников(2), Бархаткин – Тимашев (А) – Ипатов (К), Белых-Драгун, Томи – Житников – Сергиевский, Чемоданов – Петров, Терлецкий – Катаев - Фахрутдинов

Броски в створ: 26:20; Голы: 3:2; Вбрасывания: 22:22; Блокированные броски: 12:8; Силовые приемы: 5:3; Штраф: 6:2