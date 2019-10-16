Спортивные гимнасты Татарстана завоевали «золото» на Первенстве ПФО

Сборная команда Республики Татарстан по спортивной гимнастике, в состав которой вошли воспитанники МБУ «СШ №1» ЗМР РТ, Новиков Даниил, Родионов Кирилл, Ситнов Никита, Иванов Богдан /ученики СОШ №11/, вернулись абсолютными победителями Первенства Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.
Татарстанцы блестяще выступили в финале командных соревнований и заняли почетное 1 место.
В личном многоборье по 1 спортивному разряду Кирилл Родионов занял почетное -2 место, Даниил Новиков – 3 место.
В финале в отдельных дисциплинах:
Кирилл Родионов – стал победителем на снаряде перекладина; 3 место – кольца, брусья; Даниил Новиков занял 1 место на снарядах кольца, опорный прыжок, брусья, 3 место – вольные упражнения.
Конь/махи. Никита Ситнов – 2 место на вольных упражнениях, конь махи, опорный прыжок и стал бронзовым призером на перекладине.
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