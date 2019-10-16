Федерация фитнес-аэробики РТ стала победителем конкурса Президентских грантов

Проект «Прыгни выше головы!» направлен на вовлечение жителей Татарстана в занятия фитнес-аэробикой.

«Данный вид спорта развивается в республике с 2011 года, на сегодняшний день количество спортсменов составляет около 1000 человек, работает 27 тренеров и 17 судей. Фитнес-аэробика развивается в вузах, общеобразовательных учреждениях и центрах детского творчества. Наши спортсмены достойно выступают в соревнованиях всероссийского и международного уровня, а Казань в течение последних четырех лет принимает Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Все это доказывает правильность выбранного пути, поэтому дальнейшая работа будет направлена на сохранение достигнутых результатов и вовлечение в спортивную деятельность жителей других городов республики», – отмечает руководитель проекта, Президент Федерации Лариса Маслова.

Название проекта – это призыв не только присоединиться к динамичному и активному виду спорта, но и постоянно самосовершенствоваться, преодолевая себя и демонстрируя новые успехи в спортивном и профессиональном развитии. С целью повышения квалификации для спортсменов, тренеров и судей предусмотрено проведение серии обучающих семинаров. Актуальные вопросы и проблемы, а также перспективы развития фитнес-аэробики обсудят в рамках круглого стола. Итоги года будут подведены на ежегодном танцевальном фестивале «Новогодний экспресс» с участием спортсменов и всех желающих жителей республики.