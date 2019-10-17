У «Рубина» очередная ничья в ЮФЛ

Первый тайм прошел в упорной борьбе и с несколькими опасными моментами, но голкиперы всякий раз спасали свои команды. Во втором тайме на 61-й минуте с углового отличился капитан СШОР «Зенит» Дмитрий Федосенко, но затем на 73-й минуте капитан казанцев Виктор Александров сравнял счет.

СШОР «Зенит» — «Рубин» 1:1 (0:0)

Голы: Федосенко, 61 (1:0). Александров, 73 (1:1).

«Зенит»: Карабашев, Бахарев (Котов, 68), Матросов, Стретович (Галанов, 45), Федосенко (к), Игнатенко (Зикрань, 52), Соколов, Исик, Слободчиков, Николаев.

«Рубин»: Светов, Александров (к), Балуев, Валеев, Королев, Сабусов, Суриков, Шубин (Чамжаев, 68), Ермолаев, Иващов, Стрельчук (Цыганков, 73)

Предупреждения: Борисов, 27. Королев, 87, 90.

Удаление: Королев, 90 (вторая желтая карточка)

Судьи: Крайнов (Тверь), Магомедов, Червоткин (оба - Санкт-Петербург)

16 октября.Санкт-Петербург. Стадион «Академия Зенит».