У «Рубина» очередная ничья в ЮФЛ

Первый тайм прошел в упорной борьбе и с несколькими опасными моментами, но голкиперы всякий раз спасали свои команды. Во втором тайме на 61-й минуте с углового отличился капитан СШОР «Зенит» Дмитрий Федосенко, но затем на 73-й минуте капитан казанцев Виктор Александров сравнял счет.
СШОР «Зенит» — «Рубин» 1:1 (0:0)
Голы: Федосенко, 61 (1:0). Александров, 73 (1:1).
«Зенит»: Карабашев, Бахарев (Котов, 68), Матросов, Стретович (Галанов, 45), Федосенко (к), Игнатенко (Зикрань, 52), Соколов, Исик, Слободчиков, Николаев.
«Рубин»: Светов, Александров (к), Балуев, Валеев, Королев, Сабусов, Суриков, Шубин (Чамжаев, 68), Ермолаев, Иващов, Стрельчук (Цыганков, 73)
Предупреждения: Борисов, 27. Королев, 87, 90.
Удаление: Королев, 90 (вторая желтая карточка)
Судьи: Крайнов (Тверь), Магомедов, Червоткин (оба - Санкт-Петербург)
16 октября.Санкт-Петербург. Стадион «Академия Зенит».