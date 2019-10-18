Челнинцы стали чемпионами Европы по пауэрлифтингу

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В соревнованиях принимают участие более 270 атлетов из 18 стран. Воспитанники спортивной школы «Заря» выступают в составе сборной команды России. Челнинцы завоевали две золотые и одну серебряную награды.

Евгений Роенко занял 1-е место в весовой категории 105 кг, выполнил звание Мастера спорта международного класса, а также установил рекорд Европы по жиму лежа. Спортсмен тренируется под руководством Евгения Роенко. Булат Рахматуллин занял 1-е место в весовой категории 120 кг, Анна Микрюкова – 2-е место в весовой категории 72 кг. Спортсмены тренируется под руководством тренера Ларисы Котковой.