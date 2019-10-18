В Казани прошла ежегодная научно-практическая конференция Союза тхэквондо России

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17 октября в Казани в рамках проведения чемпионата России по тхэквондо ВТФ состоялась ежегодная традиционная научно-практическая конференция Союза тхэквондо России. В ее работе приняли участие более 80 специалистов со всей России – тренеры, представители команд и руководители федераций.

В рамках конференции с отчетами выступили тренеры сборных команд России по всем возрастам – кадеты, юниоры, молодежная сборная и основной состав национальной команды.

Также в ходе заседания участвующие обсудили актуальные вопросы и проблемы физической подготовки, в части касающейся силовой подготовки и общей специальной выносливости.

Важным пунктом в повестке конференции также стали планирование и подготовка основного состава сборной России к сезону 2020 года –требования к кандидатам на попадание в сборную, участие в отборочных соревнованиях чемпионата Европы-2020 и олимпийского отбора.