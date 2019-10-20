Татарстанские тхэквондисты успешно выступили на домашнем чемпионате России

Соревнования прошли на базе Центра бокса и настольного тенниса. Выявить лучших в своих категориях в столицу Татарстана съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. В общей сложности на турнире в Казани приняло участие порядка 500 человек более чем из 40 регионов страны, которые выступили в личном и командном зачетах.
Республику Татарстан на соревнованиях представила сборная команда в составе 31 человека, а по итогам соревнований татарстанцы неоднократно поднялись на пьедестал почета.
Победителями чемпионата России стали Рафаэль Камалов (в.к. до 87 кг), Юлия Миюц (в.к. до 67 кг) и Анна Казарновская (в.к. до 53 кг) – спортсмены завоевали золотые награды в своих весовых категориях.
Серебряные медали на счету Сергея Кирсанова (в.к. до 58 кг) и Алены Миронюк (в.к. до 53 кг). Третьим в весе до 63 кг стал Роман Лещев.
Более того, в общекомандном зачете из 43 регионов России сборная Татарстана заняла второе место, набрав 469 очков и уступив лишь столичным спортсменам.
- Москва – 524 очка;
- Республика Татарстан – 469 очков;
- Самарская область – 345 очков.
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