Татьяна Кудашова – бронзовый призер третьего этапа мировой серии Гран-при по тхэквондо

Кандидат на участие в ОИ-2020 Татьяна Кудашова завоевала бронзовую медаль.

На корты турнира в Болгарии вышли сильнейшие тхэквондисты планеты, которые участвуют в «олимпийской гонке» и борются за право представлять свои страны на Олимпийский Играх-2020 в Токио. В числе лучших российских спортсменов в Гран-при приняла участие Заслуженный мастер спорта из Челябинска, 2-кратный серебряный призер чемпионатов мира, 3-кратная чемпионка Европы Татьяна Кудашова.

Воспитанница спортивной школы «Корё» по тхэквондо выступила в весе до 57 кг, где она успешно провела 3 боя. На пути к полуфиналу Татьяна выиграла встречи с соперницами из Узбекистана — 33:20 и Бельгии — 4:2, в четвертьфинале превзошла спортсменку из Канады — 10:4.

В полуфинале Кудашова боролась с китаянкой Чжу Лиюнь и уступила на последних секундах боя. Россиянка сохраняла преимущество на протяжении 3 раундов, но немного не удержала концовку — 18:19, и как результат — заслуженная бронзовая медаль третьего этапа мировой серии Гран-при. Представительница Китая, в свою очередь, стала чемпионкой Гран-при.

Добавим, что ученица Заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной до конца года также проведет еще два ответственных стартах. Это – чемпионат Европы по тхэквондо, который пройдет в конце ноября в Ирландии, и финал мировой серии Гран-при. Он намечен на 1-9 декабря и состоится в Москве.

На сегодняшний день Татьяна находится на третьей позиции в олимпийском рейтинге по тхэквондо в весовой категории до 57 кг у женщин. Для получения лицензии на Олимпиаду до конца года спортсменке необходимо удержаться в 6-ке сильнейших тхэквондисток планеты в данном весе.