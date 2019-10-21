В Актанышском районе прошли соревнования по борьбе корэш

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19 октября в спорткомплексе «Батыр» Актанышского муниципального района прошел турнир по «Корэш», посвященный памяти М.Гилаева. Соревнования прошли среди юношей 2001г.р. и моложе – в общей сложности 135 учащихся средних и основных общеобразовательных школ района, которые определяли лучших в 14 весовых категориях.

На церемонии открытия турнира участников приветствовал руководитель аппарата Совета Актанышского муниципального района Альберт Тимиров, который пожелал юным спортсменам успехов и чистой победы.

Результаты

Средние образовательные школы:

1 место – Актанышский технологический техникум;

2 место – АСОШ №1;

3 место – Кадетская школа-интернат.

Основные общеобразовательные школы:

1 место – Татарская Ямалинская школа;

2 место – Бугадинская школа;

3 место – Новоалимовская школа.

Победители были награждены грамотами и медалями.