В Актанышском районе прошли соревнования по борьбе корэш

19 октября в спорткомплексе «Батыр» Актанышского муниципального района прошел турнир по «Корэш», посвященный памяти М.Гилаева. Соревнования прошли среди юношей 2001г.р. и моложе – в общей сложности 135 учащихся средних и основных общеобразовательных школ района, которые определяли лучших в 14 весовых категориях.
На церемонии открытия турнира участников приветствовал руководитель аппарата Совета Актанышского муниципального района Альберт Тимиров, который пожелал юным спортсменам успехов и чистой победы.
Результаты
Средние образовательные школы:
1 место – Актанышский технологический техникум;
2 место – АСОШ №1;
3 место – Кадетская школа-интернат.
Основные общеобразовательные школы:
1 место – Татарская Ямалинская школа;
2 место – Бугадинская школа;
3 место – Новоалимовская школа.
Победители были награждены грамотами и медалями.
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