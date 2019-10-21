В Воркуте прошли чемпионат и первенства Республики Коми по самбо

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19-20 октября на базе Дворца творчества детей и молодежи состоялись сразу несколько соревнований республиканского уровня по самбо - чемпионат региона среди мужчин и женщин, первенство Коми среди юношей и девушек 17-18 лет и первенство республики среди юношей и девушек 19-20 лет.

По результатам поединков 60 лучших самбистов примут участие в зональных соревнованиях, которые пойдут 6-10 декабря в Коряжме Архангельской области.

Главный судья соревнований Рустам Нурисламов после подведения итогов подчеркнул, что поединки во всех возрастных категориях были интересными и напряженными. При этом команды городов, лидирующих в республиканских турнирах по самбо, на протяжении нескольких лет остаются неизменными, уступая или выигрывая друг у друга лишь несколько баллов. Это говорит о равной подготовке спортсменов, их технической и спортивной форме.

«Шанс проявить себя на зональных соревнованиях имеют все из прошедших отбор самбистов, поскольку показали большой потенциал, теперь их задача – реализовать его и выйти на российские соревнования», - отметил Р. Нурисламов.

В Воркутинской команде на СЗФО отбор прошли порядка 25 спортсменов.

По словам тренера Василия Алехина, взрослые борцы выступили на прошедшем Чемпионате Коми довольно хорошо, в то время как команды юношей и юниоров немного уступили соперникам.

«Ребята взяли призовые места, но хотелось бы лучших результатов. Дело в том, что треть из 60 участвующих сегодня в Первенстве спортсменов впервые вышли на ковер на соревнованиях республиканского уровня, поэтому сказывается волнение и они просто теряются на площадке. Кроме того, у них мало соревновательного опыта, хотя все находятся в хорошей физической форме. С юниорами в нашем городе постоянная проблема, так как в этом возрасте спортсмены выезжают за пределы Воркуты, для того чтобы продолжить обучение в вузах», - резюмировал наставник воркутинцев.

Команда из Печоры привезла в Воркуту команду в составе шести человек, из которых трое вышли в лидеры и смогут принять участие в зональных состязаниях.

«Все наши спортсмены показали ожидаемые результаты, но это только начало сезона и к концу учебного года, уверен, они продемонстрируют более высокий уровень. В целом нам все понравилось, организация Первенства и Чемпионата отличная, к судейству претензий нет», - рассказал тренер по самбо «СШ г. Печора» Юрий Рожков.

По итогам прошедших соревнований призерами и победителями в командном зачете стали:

среди юношей и девушек

I место – Усинск

II место – Воркута

III место – Печора

среди юниоров и юниорок

I место – Усинск

II место – Воркута

III место – Печора

среди мужчин и женщин

I место – Воркута

II место – Усинск

III место – Микунь