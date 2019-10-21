Рустам Фатхутдинов – победитель первенства России по ралли-кроссу

19-20 октября в Грозном (Чеченская Республика) на новой специально подготовленной для трассе автодрома «Крепость Грозная» прошел финал чемпионата России по ралли-кроссу.

20 октября прошли финальные заезды Первенства России в классе «Д2-Юниор», фаворитом которого являлся гонщик татарстанской профессиональной автоспортивной команды AG Team Рустам Фатхутдинов.

Перед соревнованиями в Грозном Рустам выиграл 4 предыдущих этапа и занимал первое место в общем зачете. Гонка заключительного этапа не стала исключением – Фатхутдинов праздновал победу в заезде и во всем Первенстве России.