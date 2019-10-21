Фестиваль по корейской борьбе Ссирым состоялся на Сахалине

Его участниками стали около 50 спортсменов, из Анивы, Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска и Невельска.

Фестиваль стартовал с детских любительских поединков, в которых приняли участие зрители соревнований. Около 20 юных сахалинцев впервые попробовали свои силы в корейской национальной борьбе. На татами вышли дети в возрасте до 12 лет.

- Борьба - универсальная и у нее очень простые правила. Принцип победы - опрокинуть соперника на третью точку. Запрещены удары, удушающие приемы, нанесение побоев, все решается за счет мастерства, ловкости, силы, - рассказал исполнительный директор сахалинской федерации по борьбе Ссирым Дмитрий Пак.

- Очень символично, что фестиваль «В семье единой» объединяет разные школы единоборств с помощью соревнований по корейской национальной борьбе. Всем участникам желаю честной и бескомпромиссной борьбы, - добавил президент сахалинской федерации по борьбе Ссирым Алексей Чун.

Следом на татами вышли и участники детских командных состязаний. В них поучаствовали спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Кирилл Нам участвует в состязаниях по борьбе Ссирым уже не в первый раз. За плечами спортсмена несколько побед. В этот раз он также одолел соперника.

- Соперник был не слабым, бился достойно. Мы участвовали в соревнованиях в команде и я всегда становился победителем. Сегодня тоже так получилось, - рассказал спортсмен из Холмска.

Холмская команда соревновалась со спортсменами из Невельска. Один из ее участников – Кирилл Тен. Уже 8 лет он занимается вольной борьбой, а в последние три года сахалинец также ходит на тренировки по борьбе Ссирым.

- В корейской борьбе очень сложно удержать равновесие. У нас, в вольной борьбе, не критично упасть на живот или на тушэ, мы еще можем отыграться. А тут — это поражение и тотальная смерть, можно так сказать, - поделился спортсмен из Невельска.

Золотые медали детских состязаний завоевала команда из Холмска, представляющая спортивную школу самбо. На втором месте оказалась команда из Корсакова, также представляющая спортивную школу самбо. Бронза состязаний досталась воспитанникам анивской спортивной школы греко-римской борьбы.

Также состоялись соревнования среди взрослых. В них поучаствовали спортсмены в возрасте от 16 лет и старше. Они боролись не только за медали, но и за денежные призы: 15, 10 и 5 тысяч рублей.

В весовой категории до 80 кг первое место занял Максим Тарасюк из Невельска, серебро завоевал Абдула Алиханов из Корсакова, а бронзу – Янков Ян из Анивы.

В весовой категории до 90 кг золото состязаний досталось Талласбеку Мустафе из Киргизии, второе место у Бека Ташматова из Киргизии, а третье – Александра Семёнова из Холмска.