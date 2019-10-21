Ильяс Хуснутдинов завоевал серебро чемпионата мира по ушу

Загрузка...

В эти дни в китайском Шанхае проходит XV чемпионат мира по ушу, за призы которого борются бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

Успешно выступил в дисциплине даошу представитель Республики Татарстан в составе сборной России Ильяс Хуснутдинов. В условиях серьезнейшей конкуренции татарстанец завоевал «серебро», пропустив вперед только У Чжаохуа из Китая.

Напомним, чемпионат мира по ушу проводится 1 раз в 2 года – предыдущий турнир в 2017 году принимала Казань.