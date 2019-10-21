Дзюдоистка Ксения Задворнова завоевала серебро Кубка Европы

19-20 октября в г.Малага (Испания) прошел Кубок Европы по дзюдо. В соревнованиях приняло участие порядка 350 спортсменов из 31 страны.

Успешно выступила на турнире представительница Республики Татарстан в составе сборной России Ксения Задворнова. Татарстанская дзюдоистка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг.

Тренеры спортсменки – Алексей Нефедов и Елена Задворнова.