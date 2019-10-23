Трудовая победа «Нефтяника» над казахстанским «Номандом»

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Реализовать численное преимущество и восстановить равенство хозяева смогли только на пятидесятой минуте. Розыгрыш защитников Хамидуллина и Сумина воплотил в гол Ярослав Альшевский. В концовке основного времени встречи сердца болельщиков нервно ёкнули – на лавку штрафников отправился Виталий Каменев. К чести «Нефтяника», эти две минуты не принесли дивидендов гостям.

В овертайме уже в составе гостей последовало удаление. Альметьевцы отчаянно штурмовали ворота соперника. Но успех пришел уже в равных составах. Победную шайбу забросил Руслан Шайхулов.

По вновь заведенной традиции, когда после матча в раздевалке хоккеисты «Нефтяника» определяют лучшего игрока встречи, первый обладатель символического шлема Динар Хамидуллин передал его голкиперу Ивану Кульбакову.

Послезавтра, 24 октября, состоится матч «Нефтяник» - «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Начало в 18.30.

22.10.2019. Альметьевск. ДС «Юбилейный». «Нефтяник» - «Номад» - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). 1542 зрителя. Судьи: Демура, Метальников, Мирхайдаров, Снегов.

Голы: 0:1 – Бухряков (Евдокимов, Яковлев, 17.16). 1:1 – Альшевский Я. (Хамидуллин, Сумин, 49.46, бол.). 2:1 – Шайхулов (Каменев, Насыбуллин, 63.45).

«Нефтяник» (14): Кульбаков. Хамидуллин (К)(2) -Сумин, Альшевский Я.(2) - Шайхулов - Мокин (А), Мулюков(2) - Фаткуллин, Насыбуллин – Каменев(2) – Иванов, Теряев - Салахов, Лазарев – Елисеев(2) – Ляпустин, Сорокин (А) - Аввакумов, Галимзянов – Назмутдинов(2) – Мансуров(2)

«Сарыарка» (10): Каратаев. Бухряков - Болякин, Евдокимов - Яковлев – Гурин, Ибрайбеков (К)(2) - Полохов (А), Разумняк - Данияр Саян – Гатиятов, Пелевин (А) – Королев(2), Скабелка – Гурков(4) – Рунов(2), Маржикпаев - Александров, Муратов - Макеев - Муравьев

Броски в створ: 35:18; Голы: 2:1; Вбрасывания: 20:42; Штраф: 14:10