Фехтовальщики Северной столицы – в числе лучших на Всероссийских соревнованиях

Петербурженка Елена Петрова (СКА, СШОР «Комета») завоевала серебряную награду, а другая наша землячка Ангелина Кононова (СКА, «Комета») – бронзовую медаль.

В четвертьфинале Елена Петрова взяла верх над петербурженкой Алиной Бородаенко (15:6). А Ангелина Кононова была сильнее еще одной представительницы города на Неве Екатерины Цебро (15:4).

В полуфинале болельщиков снова ждал бой между петербурженками. Елена Петрова фехтовала чуть увереннее – 12:10 – и вышла в финал. Финальное сражение осталось за Ариной Прытковой из Республики Татарстан (15:13), а в копилку петербургского фехтования добавились «серебро» и «бронза» интересных соревнований.

В Арзамасе (Нижегородская область), на Всероссийских спортивных соревнованиях среди юниоров, петербургский саблист Дмитрий Насонов стал обладателем серебряной награды. Наш земляк уверенно дошел до финала, где уступил лидеру всероссийского юниорского рейтинга минувшего сезона Кириллу Тюлюлюкову из Арзамаса (10:15). Дмитрий Насонов является воспитанником СШОР «Комета».

И, наконец, в Уфе (Республика Башкортостан) завершились Всероссийские соревнования среди спортсменов до 23 лет. Выше всех похвал здесь выступила петербургская сборная по рапире, став сильнейшей в командном турнире.

В ее состав вошли юниоры Иван Попов, Даниил Федоров и кадеты Захар Козлов и Дмитрий Осипов. Наши земляки с большим преимуществом выиграли у смешанной сборной Курска и Уфы (45:22), с таким же счетом обошли вторую сборную нашего города. В полуфинале напряженное противостояние с командой «Москва-юниоры» завершилось победой сборной Северной столицы (45:41). А в финале петербуржцы с двойным преимуществом обыграли первую команду Курской области со счетом 45:22 и стали победителями соревнований.

Захар Козлов – воспитанник СШОР «Комета», Дмитрий Осипов защищает честь школы фехтования «Спартак», Иван Попов – УОР №1, а Даниил Федоров – спортивной школы Красносельского района Петербурга.

В личном турнире рапиристов в Уфе отличился Дмитрий Осипов: в его активе – бронзовая награда.