Дзюдоисты Северной столицы отличились на Всемирных Играх военнослужащих

В соревнованиях дзюдоистов в составе российской сборной команды участвуют петербургские спортсмены Алена Прокопенко и Армен Агаян. Оба являются представителями легендарного «Клуба Дзюдо Турбостроитель».

В личных соревнованиях воспитанница Заслуженного тренера России Михаила Рахлина и мастера спорта России международного класса Екатерины Буравцевой Алена Прокопенко завоевала золотую медаль в весовой категории 70 кг.

Армен Агаян, являющийся воспитанником Артура Агаяна, Михаила Рахлина и мастера спорта России международного класса Евгения Станева, завоевал на Всемирных играх военнослужащих в Китае бронзовую награду в весовой категории 73 кг.