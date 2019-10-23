Татарстанцы успешно выступили на Первенство ПФО по дзюдо

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10-13 октября в г.Йошкар-Ола прошли соревнования Первенства ПФО по дзюдо среди юниоров до 21 года.

Успешно выступили на соревнованиях спортсмены Республики Татарстан – наши дзюдоисты заняли шесть призовых мест.

Владислав Тормаков (юниоры, в.к. 60 кг) и Татьяна Новоселова (юниорки, в.к. 57 кг) стали победителями соревнований.

Дамир Абдуллин (юниоры, в.к. 60 кг) и Даниил Шишкин (юниоры, в.к. 73 кг) заняли вторые места.

Третьими призёрами стали: Игорь Гайсин (юниоры, в.к. 60 кг) и Герман Смирнов (юниоры, в.к. 73 кг).