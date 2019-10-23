Тимур Киямов стал третьим на международном теннисном турнире

С 14 по 20 октября в г.Шарм-эль-Шейх (Египет) прошел международный турнир по теннису ITF «Soho Square». Успешно выступил на турнире представитель Республики Татарстан, член сборной республики по теннису Тимур Киямов, который занял третье место в мужском парном разряде.