Челнинцы успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу и армлифтингу - Советский спорт
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23 октября 2019 13:06Татарстан

Челнинцы успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу и армлифтингу

Челнинские спортсмены вернулись с соревнований по пауэрлифтингу и армлифтингу на кубок РТ, которые состоялись в Казани 19-20 октября.

В личном зачете челнинцы завоевали десять золотых медалей. В итоге в общем зачете сборная Набережных Челнов заняла второе место. На первом месте - сборная Казани, на третьем - республики Чувашия.

Команду автограда представили 12 спортсменов, девять из них - с инвалидностью. Среди челнинцев были и спортсмены «серебряного возраста»: 65-летняя Августа Беляева и 69-летний Альберт Моор.

Сейчас спортсмены готовятся к всероссийскому турниру «Сокровища Золотой Орды», который состоится 23-24 ноября.

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