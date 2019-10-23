Челнинцы успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу и армлифтингу

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В личном зачете челнинцы завоевали десять золотых медалей. В итоге в общем зачете сборная Набережных Челнов заняла второе место. На первом месте - сборная Казани, на третьем - республики Чувашия.

Команду автограда представили 12 спортсменов, девять из них - с инвалидностью. Среди челнинцев были и спортсмены «серебряного возраста»: 65-летняя Августа Беляева и 69-летний Альберт Моор.

Сейчас спортсмены готовятся к всероссийскому турниру «Сокровища Золотой Орды», который состоится 23-24 ноября.