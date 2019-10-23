Юных казанцев приглашают присоединиться к программе «Айда в хоккей»

Она предусматривает еженедельные бесплатные тренировки, а также может подарить ребятам возможность заниматься спортом профессионально.

Бесплатные занятия для детей 2015 года рождения будут проходить еженедельно по субботам вплоть до 30 мая следующего года в спортивном зале Центра Даниса Зарипова «Победный бросок» на «Казань Арене». При регулярном посещении тренировок у маленьких участников программы будет возможность собрать комплект фирменной атрибутики Академии хоккея: футболку, кепку и рюкзак.

В следующем сезоне ребята смогут попробовать свои силы в отборочном тестировании, они будут рассматриваться в качестве кандидатов на зачисление в казанские детско-юношеские спортивные школы Академии хоккея: СДЮСШОР «Ак Барс» и МБУ «Спортивная школа «Динамо». Кроме того, ребятам, успешно прошедшим отбор, также будет предоставлена финансовая поддержка для приобретения хоккейной экипировки и инвентаря.

Для участников программы «Айда в хоккей» в течение года будут организованы яркие спортивные праздники, куда ребята смогут прийти вместе с родителями и друзьями.

Записаться на участие в программе можно по телефону фонда «День добрых дел»: (843) 236-65-61 (по будням с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00).

Участникам необходимо будет предоставить организаторам справку от органов соцзащиты по месту регистрации законного представителя о присвоении семье статуса «малоимущая», копию свидетельства о рождении участника и паспорта одного из родителей, медицинскую справку от педиатра, подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятий спортом (она должна быть выдана не более 30 дней назад).

Занятия будут проходить каждую субботу с 10.00 до 10.30 в спортивном зале Центра Даниса Зарипова «Победный бросок» на втором этаже северной трибуны футбольного стадиона «Казань Арена». Желательная форма: футболка, шорты/штаны, удобная спортивная обувь, сообщают организаторы – благотворительный фонд «День добрых дел».

В этом году фонд уже в третий раз провел благотворительный матч с хоккеистами Ночной хоккейной лиги и ХК «Ак Барс», в котором на лед вместе с профессиональными игроками вышли дети с ограниченными возможностями здоровья.