В Казани завершился I этап студенческой лиги РТ по регби

По итогу турнира среди мужских команд первое место занял коллектив Казанского высшего танкового командного училища (КВТККУ), второе место завоевали игроки Казанского государственного аграрный университета (КГАУ), а бронза у сборной Поволжской академии спорта (ПГАФКСиТ).
Среди женских коллективов первое место у сборной Академии спорта, вторыми стали девушки из КНИТУ-КАИ, а третье место у команды Казанского медицинского университета.
Мужчины
1. КВТККУ
2. КГАУ
3. ПГАФКСиТ
4. КНИТУ-КАИ
5. КГАСУ
6. КХТИ
7. КГЭУ
8. КФУ
9 .КГМУ
Женщины
1. ПГАФКСиТ
2. КНИТУ-КАИ
3. КГМУ
4. КГЭУ
5. КХТИ
6. КФУ
7. КГАУ
Напомним, 19 октября на стадионе «Тулпар» прошли игры первого игрового дня первого тура чемпионата студенческой регбийной лиги Республики Татарстан. Второй тур запланирован на ноябрь 2019 года, финальный тур пройдет в мае 2020 года.
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