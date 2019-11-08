Юные татарстанцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по го

Загрузка...

В начале ноября татарстанские спортсмены стали участниками и призерами сразу двух всероссийских турниров по го.

Так, с 1 по 6 ноября в Челябинске состоялись игры Первенства России по го в возрастных категориях до 9, до 12 и до16 лет, а в г.Жуковский (Московская область) проходило Первенство России до 20 лет – его участниками стали представители 23 городов России.

На соревнованиях в Челябинске в категории до 12 лет лучшим стал Аскар Хусаинов, на втором месте – Руслан Тарасов (тренер спортсменов – Г.Сурма). В турнире среди девочек 3 место в возрасте до 12 лет заняла Азалия Гималетдинова (тренер – В.Г.Сурма). В возрасте до 9 лет также третьим стал Кирилл Абзалилов (тренер – В.Д.Шикшин).

На соревнованиях в Жуковском в категории до 20 лет второе место занял Степан Попов (тренер В.Д.Шикшин), также завоевавший путевку в финал чемпионата России среди мужчин.