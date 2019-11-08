Юные татарстанцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по го

В начале ноября татарстанские спортсмены стали участниками и призерами сразу двух всероссийских турниров по го.
Так, с 1 по 6 ноября в Челябинске состоялись игры Первенства России по го в возрастных категориях до 9, до 12 и до16 лет, а в г.Жуковский (Московская область) проходило Первенство России до 20 лет – его участниками стали представители 23 городов России.
На соревнованиях в Челябинске в категории до 12 лет лучшим стал Аскар Хусаинов, на втором месте – Руслан Тарасов (тренер спортсменов – Г.Сурма). В турнире среди девочек 3 место в возрасте до 12 лет заняла Азалия Гималетдинова (тренер – В.Г.Сурма). В возрасте до 9 лет также третьим стал Кирилл Абзалилов (тренер – В.Д.Шикшин).
На соревнованиях в Жуковском в категории до 20 лет второе место занял Степан Попов (тренер В.Д.Шикшин), также завоевавший путевку в финал чемпионата России среди мужчин.
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Жаль, что Подколзин не оторвал Лавуа голову. Канадцы взяли реванш в овертайме Наши достойно провели и повторный матч против сборной лиги Квебека, забрасывая красивые шайбы. На этот раз усилий «легионеров» Дмитрия Завгороднего, Александра Хованова и Егора Соколова не хватило для победы. Как и накануне, подопечные Валерия Брагина пропустили легкие голы и уступили 3:4 ОТ. 06.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку Сборная России по хоккею начинает новый сезон матчем с Финляндией. 07.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Алексей Кудашов: В сборной России нет случайных людей Первый этап Еврохоккейтура – Кубок Карьяла – пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. 05.11.2019 18:45 Хоккей Кузютина Елена Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия