Казань примет XIV всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по РТ - Советский спорт
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08 ноября 2019 10:13Татарстан

Казань примет XIV всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по РТ

С 11 по 16 ноября 2019 года в Казани состоится XIV Всероссийский турнир по волейболу на Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан среди ветеранов правоохранительных органов, посвященный памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Зелялетдиновича Япеева.

Инициатором турнира в 2007 году выступил председатель татарстанского «Динамо» Асгат Сафаров, возглавлявший тогда Министерство внутренних дел республики. Турнир посвящен памяти министра внутренних дел ТАССР, генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, в течение четверти века возглавлявшего ведомство и динамовское общество.

Соревнования пройдут в двух игровых залах – спорткомплекс «Динамо» (ул. Горького, 10 А) и «Спортивный центр «Динамо» в пос. Мирный. На предварительном этапе команды, разбитые на подгруппы, разыграют путевки сначала в полуфинальную, а затем и в финальную стадию соревнований. Решающие игры состоятся 15 ноября в спорткомплексе «Динамо».

Для участия в XIV Всероссийском турнире по волейболу на Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан среди ветеранов правоохранительных органов заявились 12 команд: «Динамо 32» ФСИН России, Республика Таджикистан, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Удмуртская, Чувашская Республики, Пермский край, Самарская, Калужская и Ульяновская области, «Динамо» г. Набережные Челны.

Для справки:

Салих Зелялетдинович Япеев (род. 17 сентября 1914 г.) - участник Великой Отечественной войны, прошел фронтовыми дорогами с декабря 1941 по май 1945 года.

В органах МВД - с 1946 года, служил в военизированной пожарной охране, был политруком в различных подразделениях, являлся начальником политотдела Управления милиции Татарской АССР. 17 апреля 1954 года С.З. Япеев был назначен на должность министра внутренних дел ТАССР. В августе 1957 года избран председателем ТатСовета «Динамо».

В течение четверти века генерал Япеев возглавлял МВД Татарии, внес неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью и укрепления общественной безопасности, сыграл важную роль в развитии динамовского движения в республике. В 50-70-е годы динамовцы Татарии вписали множество ярких страниц в спортивную летопись страны.

С.З. Япеев возглавлял МВД Татарии и «Динамо» до 1978 года. До 1984 года находился на преподавательской работе в казанском отделении Московского филиала юридического заочного обучения Академии МВД СССР. В отставку вышел в 1984 году.

За годы войны и службы в органах внутренних дел С.З. Япеев награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Красного Знамени, Орденом Ленина, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За отвагу».

Салих Зелялетдинович Япеев ушел из жизни 20 декабря 1993 года.

Программа соревнований

12 ноября

09:00 – 18:00 – матчи в подгруппах (с/к «Динамо», с/ц «Динамо»)

10:00 – 10:45 – парад открытия (с/к «Динамо»)

13 ноября

09.00 – 18.00 – матчи в подгруппах (с/к «Динамо», с/ц «Динамо»)

14 ноября

09.00 – 18.00 – стыковые матчи, полуфиналы (с/к «Динамо»)

15 ноября

09.00 – 10.30 – матч за 3 место (с/к «Динамо»)

10.30 – 12.00 – финальный матч (с/к «Динамо»)

15.00 – 18.00 – церемония награждения

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