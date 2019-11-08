В Казани в День народного единства прошел детский регбийный турнир

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В возрасте 2005 года участвовало 6 команд из Казани, Набережных Челнов, Чебоксар, Кирова и Ульяновска. В возрасте 2009 г.р. участвовало 5 команд, это был первый турнир для юных регбистов в этом возрасте.

В возрасте 2005 г.р. не было равных воспитанникам РСШОР «Динамо» (Казань) – в финальном матче были обыграны сверстники из Чебоксар, команда «Молот». «Бронза» турнира досталась команде СШ «Виктория» из Набережных Челнов.

Результаты турнира 2005 г.р.:

1. РСШОР «Динамо»-2005 (Казань);

2. «Молот» (Чебоксары);

3. СШ «Виктория» (Набережные Челны);

4. «Трудовые резервы» (Киров);

5. РСШОР «Динамо»-2006 (Казань);

6. «Симбирск» (Ульяновск).

В турнире в возрасте 2009 г.р. золотые медали в матче между собой разыграли чебоксарский «Молот» и РСШОР «Динамо». Первыми стали казанцы, которые выиграли матч со счетом 30-20. В матче за «бронзу» чуть сильнее были воспитанники СШ «Спектр», победившие в очном споре СШ «Виктория» (Набережные Челны).

Результаты турнира 2009 г.р.:

1. РСШОР «Динамо» (Казань);

2. «Молот» (Чебоксары);

3. СШ «Спектр» (Казань);

4. СШ «Виктория» (Набережные Челны);

5. «Трудовые резервы» (Киров).