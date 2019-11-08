В Набережных Челнах прошел семинар по тег-регби

В течение дня более 65 учителей физкультуры активно включались в работу семинара. Всех участников заинтересовал вид спорта - тег-регби. Семинар прошел интересно, преподаватели получили информации о том, как работать с детьми и проводить занятия. Было много вопросов по судейству, ведущий семинара, директор программы «Займись регби – Get into Rugby» в России Виктор Ковтун хорошо разъяснял о правилах игры, о подготовке к играм.

Федерация регби Татарстана планирует продолжить такие семинары в других городах и районах РТ. Также в планах организовать предновогодний турнир по тег-регби в Набережных Челнах.