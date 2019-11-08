3 медали завоевали татарстанцы в третий день домашнего ЧР по плаванию

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На проходящем в эти дни в Казани на базе Дворца водных видов спорта чемпионате России по плаванию на короткой воде 2019 года продолжают успешное выступление представители Республики Татарстан. По итогам очередного соревновательного дня татарстанцы пополнили медальную копилку еще тремя наградами.

На дистанции 800 метров вольным стилем «серебро» чемпионата страны завоевала Ирина Приходько. Время татарстанской спортсменки в финале – 8:24.53 сек. Первой стала Анастасия Кирпичникова (8:10.62 – рекорд России, Свердловская область), третья – Анна Егорова (8:27.84 сек, ХМАО-Югра – Калининградская область).

На стометровке вольным стилем третье место заняла Вероника Андрусенко (53.32 сек). Первая – Арина Суркова (52.43 сек, Новосибирская область), на втором месте Дарья С. Устинова (53.06 сек, Санкт-Петербург-1).

На дистанции 200 метров брассом третий результат в финальном заплыве показал Эдуард Валиахметов (2:06.69 сек). Первым стал Михаил Доринов (2:03.97, Нижнегородская область), второй – Александр Жигалов (2:05.51 сек, Кемеровская область).