Легендарный спортсмен подарил свое имя калужской спортшколе

Трёхкратный олимпийский чемпион по академической гребле, легенда мирового спорта Вячеслав Николаевич Иванов встретился с воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту, которой присвоено его прославленное имя.
В этот день он вручил директору СШОР Сергею Сулику в подарок свой Диплом олимпийского чемпиона в Токио 1964 года и ответил на многочисленные вопросы воспитанников.
- Пусть он будет первым вкладом в ваш школьный музей, который вы обязательно пополните своими спортивными достижениями, - сказал при этом заслуженный мастер спорта СССР олимпийский чемпион по академической гребле 1956, 1960 и 1964 годов, чемпион мира и многократный победитель чемпионатов Европы. – Присвоение моего имени вашей школе – большая честь для меня. Но и для всех вас это теперь большая ответственность…
Поделился с собравшимися Вячеслав Николаевич и своими спортивными секретами: «Раньше в СССР были популярны пятилетние планы, но передовики выполняли пятилетку в четыре года. Так произошло и у меня: в 1952 году я впервые пришёл в секцию гребли, а в 1956 в австралийском Мельбурне стал олимпийским чемпионом. Стремитесь всеми силами к успеху – и у вас всё получится!»
В Калуге на Яченском водохранилище вот уже два года подряд проводятся спортивные состязания по академической гребле на призы В.Н. Иванова. Соревнования в 2019 году стали всероссийскими, и, как рассказали заместитель министра спорта Калужской области Роман Жуленко и начальник отдела информационно-аналитической работы и пропаганды физической культуры и спорта этого ведомства, председатель региональной организации «Федерация спортивных журналистов России» Аркадий Шишкин, - организаторы уже в ближайшие годы постараются придать им статус международных.
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