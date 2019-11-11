В Красноярске завершились всероссийские соревнования по кикбоксингу

В краевую столицу приехали сотни спортсменов из 29 регионов России: республик Башкортостан, Бурятия, Крым, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тверской, Томской, Челябинской, Ярославской областей, Москвы, Санкт-Петербурга. За медали краевого турнира боролись 167 спортсменов, за Кубок России – 110 кикбоксеров, за Кубок Сибири – 276 спортсменов.

Отметим, что Кубок России на территории Красноярского края проводился второй раз, а всероссийские соревнования являются традиционными и проводятся ежегодно.

Кикбоксеры разных возрастных категорий (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) разыграли медали в нескольких дисциплинах: фулл-контакт, К1, поинтфайтинг, лайт-контакт.

В Кубке России спортсмены Красноярского края выиграли 21 медаль: 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых. Победу праздновали Кутманали Солтонов, Виктор Вечерин, Ирина Колегова, Максим Таштимиров, Владимир Кругляков, Иван Зиновьев, Иван Кравчук.

Серебро соревнований выиграли Дмитрий Кистанкин, Яна Калина, Данил Бондарев, Никита Селянский, Артем Коваленко, Кристина Прохорова. Бронзу состязаний завоевали Александр Куклин, Руслан Будник, Геннадий Карнаухов, Виталий Половинко, Александр Гордиец, Александр Одинокий, Илья Куликов, Валерия Гензе.

На всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири» 10 спортсменов Красноярского края праздновали победу: Максим Бахтин, Ефим Дрейт, Анатолий Борозенцев, Кон-Фан-Сан, Яна Красильникова, Фируз Якубов, Сармен Гаспарян, Данил Костяной, Сергей Овсянников, Никита Агеев.