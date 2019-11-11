В Красноярске завершились всероссийские соревнования по кикбоксингу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 ноября 2019 13:06Красноярский край

В Красноярске завершились всероссийские соревнования по кикбоксингу

В Красноярске в универсальном зале многофункционального спортивного комплекса «Сопка» прошли Кубок Сибири, Кубок России и открытый краевой турнир по кикбоксингу.

В краевую столицу приехали сотни спортсменов из 29 регионов России: республик Башкортостан, Бурятия, Крым, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тверской, Томской, Челябинской, Ярославской областей, Москвы, Санкт-Петербурга. За медали краевого турнира боролись 167 спортсменов, за Кубок России – 110 кикбоксеров, за Кубок Сибири – 276 спортсменов.

Отметим, что Кубок России на территории Красноярского края проводился второй раз, а всероссийские соревнования являются традиционными и проводятся ежегодно.

Кикбоксеры разных возрастных категорий (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) разыграли медали в нескольких дисциплинах: фулл-контакт, К1, поинтфайтинг, лайт-контакт.

В Кубке России спортсмены Красноярского края выиграли 21 медаль: 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых. Победу праздновали Кутманали Солтонов, Виктор Вечерин, Ирина Колегова, Максим Таштимиров, Владимир Кругляков, Иван Зиновьев, Иван Кравчук.

Серебро соревнований выиграли Дмитрий Кистанкин, Яна Калина, Данил Бондарев, Никита Селянский, Артем Коваленко, Кристина Прохорова. Бронзу состязаний завоевали Александр Куклин, Руслан Будник, Геннадий Карнаухов, Виталий Половинко, Александр Гордиец, Александр Одинокий, Илья Куликов, Валерия Гензе.

На всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири» 10 спортсменов Красноярского края праздновали победу: Максим Бахтин, Ефим Дрейт, Анатолий Борозенцев, Кон-Фан-Сан, Яна Красильникова, Фируз Якубов, Сармен Гаспарян, Данил Костяной, Сергей Овсянников, Никита Агеев.

На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь Елизавета Туктамышева: У меня лишь небольшой шанс попасть в финал Гран-при Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме
Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам, а Макдэвид – по очкам? Стоило Александру Великому покорить отметку 600, все вспомнили о вечном, казалось бы, достижении другого Великого – 894 гола за карьеру. Кое-кто даже включил обратный отсчет. После того как 22-летний Макдэвид в игре с «Анахаймом» набрал 400-е очко, есть повод снова обратиться к наследию Гретцки. 11.11.2019 12:45 Хоккей Славин Виталий
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Кудашов: Нельзя так ломать игру Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Швецией на Кубке Карьяла (5:4 Б). 09.11.2019 18:15 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Сборная России заняла третье место в Кубке Карьяла Игорь Ожиганов: Мы хорошо провели время в Финляндии Александр Самонов: Когда меня оседлали два игрока, то уже ни о чем не думал
Куда Кузнецова унесет его «птичка»? Победа над «Вегасом» стала для «Вашингтона» шестой кряду «Столичные» упрочили лидерство в чемпионате, опережая «Айлендерс» и «Бостон» на 4 очка. Открыл счет Евгений Кузнецов и впервые после дисквалификации сделал фамильную «птичку». 10.11.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Новости
13:43 Футбол Сборная Италии представила новую форму (фото)
13:29 Футбол Александр Бубнов: До зимней паузы «Зенит» может еще увеличить отрыв
13:22 Футбол Голубев признан лучшим игроком ФНЛ в октябре
13:14 Футбол Глушаков подал на бывшую жену иск о защите чести и достоинства
13:04 Футбол Маурицио Сарри: Мне понравился настрой «Ювентуса», но мы сделали слишком много ошибок
12:57 Теннис Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР
12:54 Футбол «Сиэтл» стал чемпионом MLS, победив в финале «Торонто»
12:41 Футбол Эрик Варданян: Меня хотел «Локомотив», а после дисквалификации остался только вариант с «Сочи»
12:33 Футбол «Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
12:24 Футбол Маурицио Сарри: У Роналду повреждены связки, он сейчас не в лучшей форме
12:10 Футбол Фабио Капелло: Роналду поступил некрасиво, я бы поговорил с ним
11:45 Шорт-трек Семен Елистратов: Моя тактика была лучшей
11:35 Футбол Издание L’Equipe включило Головина в сборную 12-го тура лиги 1
11:24 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь
11:20 Футбол «Ювентус» хочет продлить контракт с Игуаином
11:16 Шорт-трек Елистратов победил на этапе Кубка мира в Монреале
11:12 Футбол Петраков возглавил «Луч»
11:05 Футбол Тайсон: Я люблю свою расу и бьюсь за свой цвет
10:49 Футбол Роналду, замененный в матче с «Миланом», уехал со стадиона до финального свистка
10:40 Футбол «Динамо» (Киев) – об расистском скандале: Обвинения болельщиков считаем преждевременными
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array