Каратистки Татарстана – чемпионы России

9-10 ноября в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» прошли соревнования чемпионата России по каратэ WKF. За награды главного старта под эгидой Федерации каратэ России боролись 325 спортсменов из 39 регионов страны.
Во второй день турнира в женском командном кумиэ лучшей стала сборная Республики Татарстан. В ее состав вошли Лия Завгарова, Алина Шишканова и Анна Чернышева.
Бронзовую награду в мужском кумитэ в весовой категории до 67 кг завоевал еще один татарстанец Данила Кондратьев.
Всего в активе каратистов Республики Татарстан 3 медали по итогам домашнего турнира, днем ранее чемпионкой России в женском кумитэ в весе до 68 кг стала Лия Завгарова.
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