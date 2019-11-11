Омичи выиграли 50 медалей на домашнем турнире по киокусинкай

Турнир собрал не только омских атлетов, но и представителей различных регионов России и Казахстана.

На соревнованиях были представлены обе категории карате: кумитэ (спарринги) и ката (демонстрация техники). Также впервые областная федерация (руководитель – Станислав Могилёв) провела турнир в групповом «ката».

Первыми на татами вышли участники соревнований в категории «ката». Чемпионами здесь стали Мансур Совет (мальчики-девочки 6-7 лет, Новоишимка), Артём Миллер (мальчики 8-9 лет, Черепаново), Каролина Селиванова (девочки 8-9 лет, Омская область), Диас Есенбердин (мальчики 10-11 лет, Омская область), Виолетта Коновалова (девочки 10-11 лет, Омская область), Никита Соколов (юноши 12-13 лет, Иркутская область), Карина Шухова (девушки 12-13 лет, Омская область), Максим Лесников (юноши 14-15 лет, Катайск) и Дарья Могилёва (девушки 14-15 лет, Омская область).

Вторые места заняли Ариана Сафаргалиева (Богадинское), Даниил Неживых (Ишим), Юлия Балабаева (Черепаново), Валентин Калачёв (Омская область), Диана Семенникова (Омская область), Станислав Фатеев (Петропавловск), Диана Антоненко (Иркутск), Руслан Фуколов (Иркутск), Валерия Юдина (Омская область).

Замкнули тройки призеров Маргарита Шашкова (Омская область), Артём Озерчук (Омская область), Елизавета Ищенко (Богадинское), Андрей Сваровский (Черепаново), Евгения Чепурная (Омская область), Александр Тимошенко (Омская область), Диана Кундик (Черепаново), Илья Лаптев (Омск) и Екатерина Никулина (Катайск).

Далее борьбу за медали повели представители «кумитэ». В тренировочных поединках среди самых юных ребят чемпионами стали Ансар Кенжебай (6 лет, до 20 кг, Кокчетав), Ефим Овцеводов (6 лет, до 25 кг, Богадинское), Акылжан Кожегельдинов (6 лет, свыше 25 кг, Омская область), Жасмина Есенбаева (6 лет, до 22 кг, Нур-Султан), Ариана Сафаргалиева (6 лет, свыше 22 кг, Богадинское), Дмитрий Наиста (7 лет, до 22 кг, Кокчетав), Гибратали Нарын (7 лет, до 25 лет, Кокчетав), Рахат Беисов (7 лет, свыше 25 кг, Петропавловск), Маргарита Шашкова (7 лет, до 25 кг, Омская область), Станислав Елисеев (8-9 лет, до 25 кг, Ишим), Матвей Суслов (8-9 лет, до 30 кг, Богадинское), Санжар Калел (8-9 лет, до 35 кг, Кокчетав), Хасан Сериков (8-9 лет, до 45 кг, Новоишимка), Елизавета Ищенко (8-9 лет, до 30 кг, Богадинское), Зарина Рахимжанова (8-9 лет, до 35 кг, Петропавловск), Надежда Новикова (8-9 лет, свыше 35 кг, Омская область), Нурбейбарсали Калидулла (10-11 лет, до 30 кг, Кокчетав), Рустем Жумабек (10-11 лет, до 35 кг, Кокчетав), Асанали Шоканов (10-11 лет, до 40 кг, Нур-Султан), Мухаммед Сериков (10-11 лет, до 45 кг, Новоишимка), Игорь Пипко (10-11 лет, до 45 кг, Петропавловск), Ксения Синельникова (10-11 лет, до 35 кг, Абатское) и Елизавета Кравченко (10-11 лет, до 40 кг, Ишим).

В старших категориях омские атлеты поднимались на пьедестал почета трижды. Чемпионкой стала Арина Трофимова (14-15 лет, абсолютная), «серебро» завоевала Карина Шухова (12-13 лет, до 50 кг), «бронза» досталась Роману Балалаеву (12-13 лет, до 45 кг). Также высшие результаты показали Владимир Рыжук (12-13 лет, до 35 кг, Ишим), Алишер Амирханов (12-13 лет, до 45 кг, Кокчетав), Алексей Долгушин (12-13 лет, до 50 кг, Черепаново), Никита Соколов (12-13 лет, свыше 50 кг, Иркутская), Динара Талгатбек (12-13 лет, до 50 кг, Нур-Султан), Екатерина Меренюк (12-13 лет, до 50 кг, Кокчетав), Ернар Жумашев (14-15 лет, до 50 кг, Кокчетав), Еркебулан Кайруллинов (14-15 лет, до 60 кг, Кокчетав) и Руслан Казанбаев (14-15 лет, свыше 60 кг, Нур-Султан).

В общей сложности представители Омской области завоевали на домашнем турнире 50 медалей: 12 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых.