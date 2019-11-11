Анастасия Колосова завоевала титул сильнейшей тайбоксерши Европы

Воспитанница челябинской СШОР «Мастер» (тренер Виктор Самсонов) уверенно победила всех своих соперниц, в том числе в решающем бою взяв верх над спортсменкой из Швеции. Таким образом, Анастасия Колосова завоевала титул чемпионки Европы в весовой категории до 45 кг. Это был ее дебют на международных соревнованиях.

- Да, у меня не было практики выступлений на международном уровне, - поделилась своими впечатлениями от выступления на чемпионате Европы Анастасия Колосова. – И ехала в Минск с хорошим настроением, но приехав туда поняла, что уровни чемпионатов Европы и России мало отличаются. Очень хотелось побоксировать с Аленой Ляшкевич из Беларуси, многократной чемпионкой мира и Европы, я еще когда на России боксировала и знала, что Европа будет в Минске, то сразу думала об этом. Но, к сожалению, она получила травму. Самым трудным было выходить именно на первый бой, так как это был все же стартовый поединок на международных соревнованиях. Кроме того, играл роль тот факт, что моя соперница из Финляндии была титулованной, она уже становилась чемпионкой Европы и в этом году взяла серебро на чемпионате мира.

Анастасия Колосова призналась, что ожидала от соперниц большего и немного осторожничала во время поединков. Но безумно рада завоевать золото для сборной России и всей Челябинской области.