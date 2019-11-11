В Зеленодольске прошел чемпионат и первенство РТ по гиревому спорту

С 8 по 10 ноября в Зеленодольске в СК «Маяк» прошел чемпионат и первенство Республики Татарстан по гиревому спорту (двоеборье).

Победители и призеры в командном первенстве первенства РТ:

1-е место Чистополь

2-е место Ютазинский

3-е место Казань

Чемпионат РТ

1-е место Кукмор

2-е место Мамадыш

3-е место Зеленодольск

Эстафета

1-е место Кукмор

2-е место Казань

3-е место Ютазинский район