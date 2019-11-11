В Зеленодольске прошел чемпионат и первенство РТ по гиревому спорту

С 8 по 10 ноября в Зеленодольске в СК «Маяк» прошел чемпионат и первенство Республики Татарстан по гиревому спорту (двоеборье).
Победители и призеры в командном первенстве первенства РТ:
1-е место Чистополь
2-е место Ютазинский
3-е место Казань
Чемпионат РТ
1-е место Кукмор
2-е место Мамадыш
3-е место Зеленодольск
Эстафета
1-е место Кукмор
2-е место Казань
3-е место Ютазинский район
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