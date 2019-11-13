Минспорт области наградил чемпионку Европы Татьяну Кудашову

Награждение состоялось на традиционных стартах спортивной школы «Коре» по тхэквондо , в которой тренируется Татьяна Кудашова. Исполняющий обязанности начальника Управления спорта Министерства спорта Челябинской области Антон Макаров, президент Челябинской областной федерации тхэквондо Анатолий Киселев и директор Челябинской областной федерации тхэквондо, руководитель школы «Коре» Максим Карпов торжественно поздравили Татьяну Кудашову и пожелали ей удачи и успехов в борьбе за олимпийские медали.
Стоит отметить, что третьим золотом на чемпионатах Европы, завоеванным в этом году в Италии, Таня гарантировала себе путевку на Олимпиаду, получив плюсом 40 баллов в олимпийский рейтинг.
В ответном слове Татьяна Кудашова поблагодарила за поддержку всех болельщиков и челябинских спортсменов, власти региона и руководство свой спортивной школы и областной федерации. Таня рассказала, что читает комментарии и сообщения в социальных сетях и ощущает силы двигаться дальше и быть лучшей. Особенно чемпионка Европы поблагодарила за заботу и поддержку свою маму которая приехала с ней на награждение, и своих личных тренеров.
Трогательным моментом стало поздравление для чемпионки от юных воспитанников СШОР «Корё». Дети подарили Татьяне букет цветов и мягкую игрушку, а также прочитали стихи собственного сочинения про улыбчивую спортсменку.
После церемонии торжественного награждения Татьяна Кудашова ещё долго оставалась в окружении юных спортсменов, подписывая им на удачу пояса, оставляя автографы и делая совместные фото на память.
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