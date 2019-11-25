Казань примет Турнир 4 наций по хоккею

С 13 по 15 декабря в Казани на ледовой площадке Дворца спорта (ул. Московская, д.1) пройдет международный хоккейный турнир среди юниорских сборных команд до 17 лет – Турнир 4 наций.

Турнир 4 наций – традиционное соревнование, которое проводится на протяжении всего хоккейного сезона (сентябрь – март) не только в России, но и в других странах Европы.

В этом году местом проведения турнира был выбран один из крупнейших городов России, который на протяжении многих лет демонстрирует образцовое развитие хоккея – взрослого и детско-юношеского – Казань (Республика Татарстан).

В матчах в Казани примут участие юниорские сборные России, США, Швейцарии и Словакии.

Расписание турнира:

13 декабря

15:00 – Швейцария – США

18:30 – Россия – Словакия

14 декабря

15:00 – США – Словакия

18:30 – Россия – Швейцария

15 декабря

15:00 – Словакия – Швейцария

18:30 – Россия – США