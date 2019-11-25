В Казани прошел чемпионат Татарстана по борьбе корэш

21-23 ноября в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат Республики Татарстан по борьбе корэш. В соревнованиях приняли участие 373 спортсмена, которые представили 46 команд из городов и районов Татарстана.
Соревнования пройдут в весовых категориях до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг, до 100 кг, до 130 кг и свыше 130 кг.
Результаты в командном зачете:
1 место – Тюлячи
2 место – Альметьевск
3 место – Кукмор
Победители в личном первенстве:
60 кг
1 место – Нургалиев Раббани (Вахитовский район г.Казани);
65 кг
1 место – Муртазин Искандер (Альметьевск);
70 кг
1 место – Каримуллин Динар (Тюлячинский район);
75 кг
1 место – Синякаев Рамиль (Альметьевск);
80 кг
1 место – Калимуллин Ренас (Тюлячинский район);
85 кг
1 место – Галиев Нафис (Кукморский район);
90 кг
1 место – Тухватуллин Ильмир (Ново-Савиновский район г.Казани);
100 кг
1 место – Нургалиев Раиль (Высокогорский район);
130 кг
1 место – Галлямов Муса (Тюлячинский район);
Свыше 130 кг
1 место – Файзуллин Фархат (Пестречинский район).
Победители в своих весовых категориях войдут в состав сборной команды Республики Татарстан по корэш для участия в чемпионате России, который пройдет в декабре в Казани.