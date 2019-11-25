В Казани прошел чемпионат Татарстана по борьбе корэш

21-23 ноября в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат Республики Татарстан по борьбе корэш. В соревнованиях приняли участие 373 спортсмена, которые представили 46 команд из городов и районов Татарстана.

Соревнования пройдут в весовых категориях до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг, до 100 кг, до 130 кг и свыше 130 кг.

Результаты в командном зачете:

1 место – Тюлячи

2 место – Альметьевск

3 место – Кукмор

Победители в личном первенстве:

60 кг

1 место – Нургалиев Раббани (Вахитовский район г.Казани);

65 кг

1 место – Муртазин Искандер (Альметьевск);

70 кг

1 место – Каримуллин Динар (Тюлячинский район);

75 кг

1 место – Синякаев Рамиль (Альметьевск);

80 кг

1 место – Калимуллин Ренас (Тюлячинский район);

85 кг

1 место – Галиев Нафис (Кукморский район);

90 кг

1 место – Тухватуллин Ильмир (Ново-Савиновский район г.Казани);

100 кг

1 место – Нургалиев Раиль (Высокогорский район);

130 кг

1 место – Галлямов Муса (Тюлячинский район);

Свыше 130 кг

1 место – Файзуллин Фархат (Пестречинский район).

Победители в своих весовых категориях войдут в состав сборной команды Республики Татарстан по корэш для участия в чемпионате России, который пройдет в декабре в Казани.