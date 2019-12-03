Наиль Умяров – лучший дебютант года РПЛ Новый приз «Первый шаг» - лучшему дебютанту года РПЛ - будет вручён 19-летнему уроженцу Мордовии, ныне - игроку московского «Спартака» Наилю Умярову.

Таков итог голосования, в котором приняли участие ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры. Всего было заполнено 83 анкеты. В 61 из них под первым номером значится спартаковец.

Наиль Умяров родом из Сызрани. Там начинал играть в футбол. Потом переехал в столицу, став воспитанником школы-интерната «Чертаново». Талант Наиля был очевиден. В 2011 году он был признан лучшим нападающим на крупном турнире ДФЛ «Московские каникулы», а спустя год в Турции стал лучшим игроком международной детской лиги чемпионов. Умяров неоднократно отмечался призами и став старше, плавно переходя по возрасту из одной юношеской сборной в другую. Сейчас он ключевой игрок молодёжной сборной России, где играют футболисты на 1-2 года старше него. В составе «Спартака» Наиль впервые появился 17 марта нынешнего года в матче чемпионата РПЛ с «Зенитом». Но закрепиться в основе ему удалось только по осени.

Подробности – на сайте Детской футбольной лиги.