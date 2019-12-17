На гонку серии IRONMAN 70.3 в Санкт-Петербурге записались 2000 участников. За три часа!

Компания-организатор гонки в России «Железный человек» решила не закрывать продажи и оперативно согласовала дополнительные 500 «билетов» для желающих испытать себя с 17 по 19 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Специалисты отмечают рекорд в продаже слотов на гонку в одном из самых сложных видов спорта – триатлоне. Который тем не менее становится все более и более популярным не только среди профессионалов, но и людей самого разного возраста и пола. Не случайно в дни соревнований в Санкт-Петербурге пройдут старты и для «железных» детей возрастом от 5 до 18 лет, и для «стальных» девушек и женщин от 18 лет и старше

Маршрут основной мужской гонки IRONMAN 70.3 включает три этапа в самых зрелищных локациях Санкт-Петербурга:

– плавание на Гребном канале;

– велогонки по Приморскому шоссе и далее по трассе А-118 до защитной дамбы Санкт-Петербурга – 17 км, два круга по трассе А-118 до дамбы – 28 км, возвращение в город по Приморскому шоссе – 17 км;

– этап бега: 3 круга вокруг Елагина острова и 3 км по Крестовскому Острову в сторону стадиона «Газпром-Арена».

IRONMAN 70.3 – серия соревнований по триатлону, проводимая Всемирной Корпорацией Триатлона (WTC). Эти гонки являются фундаментом, на котором вырос весь современный триатлон. Первая из них была проведена 18 февраля 1978 года. Именно тогда каждый участник в качестве напутствия получил записку с легендарной фразой, которая в дальнейшем стала лозунгом триатлона IRONMAN: «Проплыви 2,4 мили, преодолей на велосипеде 112 миль, пробеги 26,2 мили и гордись этим всю оставшуюся жизнь!»

Сегодня, спустя 40 лет, гонки серии IRONMAN 70.3 проводятся во всем мире и в них принимают участие более 250 000 человек из 200 стран. При этом каждый год количество атлетов увеличивается на 10-15 процентов. Далеко не каждый вид спорта может похвастаться такими темпами роста!

Особо отметим, что соревнования по триатлону даже среди любителей не терпят дилетантства и не прощают самонадеянных ошибок участников. Любые старты «железных людей» – результат многолетних тренировок, преодоления себя, определенного образа жизни, который требует самодисциплины и самопожертвования во имя выбранной цели.

Среди самих «железных» людей уже есть выдающиеся авторитеты. Один из победителей гонок Гектор Пикар – первый в мире преодолел триатлон без рук. Их отсутствие не помешало ему проехать 3000 миль на велосипеде для сбора денег на протезы для детей. Гектор на своем примере показывает, что даже с ограниченными возможностями можно добиться высот, главное – желание.

Еще одно рекордное достижение выполнил Джеймс Лоуренс, который преодолел 50 Ironman за 50 дней в разных штатах США. Заработанные деньги он жертвует на борьбу с детским ожирением, и останавливаться не собирается. Эти люди подают прекрасный пример всем людям, которые хотят заниматься спортом, но по определенным причинам не начинают.