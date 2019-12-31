Максим Опалев: Я вставал и засыпал с мыслью об Олимпиаде и сочувствую спортсменам из-за WADA

- Максим, как вы подружились со спортом и сразу ли попали в профессиональный спорт?

- Как это часто бывает, мальчишкой в 6-7 лет искал себя везде. Зимой играли в хоккей, летом в футбол, ходил в секции, затем пробовал себя в плавании. А в греблю попал благодаря маме в 4-м классе. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов у подножия Центрального стадиона на береговой линии и привела меня туда подальше от улицы и ее негатива. Так я попал в секцию гребли на байдарках и каноэ. Это было летом. И я сразу же поехал в спортивный оздоровительный лагерь на Ахтубе в Волжском и, что называется, втянулся. Перепробовал все виды гребли и остановился на каноэ.

- Гребля — очень атлетичный, по-настоящему взрослый мужской вид спорта. Не тяжело было начинать в младших классах?

- Вы знаете, наоборот это была закалка и большой вклад в здоровье. Я учился во вторую смену. Поэтому была возможность рано утром с мамой добираться до базы и приступать к тренировкам, выкладываться по полной и потом со свежей головой идти на занятия в школу. Так проходило из года в год до старших классов. Причем и зимой тренировки не останавливались. В 6-7 классе мы выезжали на учебно-тренировочные сборы в Краснодарский край от команды Волгоградской области. Тогда гребле власти уделяли большое внимание, отсюда и результаты. Сегодня, увы, в регионе из-за оптимизации у гребли нет отдельной гребной базы, было ликвидировано отдельное учреждение по гребным видам спорта, и она один из 20 видов спорта в школе олимпийского резерва.

- Вы самостоятельно полюбили и разбирались в этом непростом виде спорта или был какой-то толчок?

- Огромное спасибо хочу сказать моему первому тренеру Игорю Степанову. Мое погружение в этот спорт и любовь к нему — это во многом его заслуга. Он дал первые азы техники гребли, научил грести на каноэ. А в юношеской сборной я уже попал к другому волгоградскому тренеру Владимиру Марченко, и все основные успехи я достиг вместе с ним. Мы прошли и огонь, и медные трубы.

- А какие еще ключевые моменты становления вашей спортивной карьеры можете назвать, без которых она, может быть, и не сложилась так блестяще?

- Всегда вспоминаю один из моих первых выездов за рубеж во Францию, когда я в 16-17 лет еще выступал в классе юношей. Свою руку к этому приложила на тот момент замгубернатора Галина Хорошева, курировавшая социальную сферу. У облспорткомитета не было достаточного количества средств, чтобы оплатить мне поездку, и она нашла меценатов, чтобы я смог поехать на регату в Булонь. Это был важнейший этап становления меня как спортсмена, я только-только делал первые шаги на международном уровне. После успешного выступления во Франции я сразу попал в юношескую сборную и уже затем постоянно прогрессировал.

- Чтобы перечислить все ваши регалии и награды в подробностях потребуется не один час времени. Назовете коротко самые главные свои достижения?

- Я 17–кратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион мира. Являюсь полным кавалером олимпийских наград, поскольку на трех Олимпиадах 2000 года в Сиднее, 2004-го в Афинах и 2008-го в Пекине в одиночке на своей коронной дистанции 500 метров я собрал весь набор наград. Серебро, бронзу и золото соответственно. А в 1999 году также в каноэ в одиночке на чемпионате мира на 200, 500 и 1000 метров я выиграл все золото и потом повторил успех на чемпионате Европы — выиграв в общей сложности на этих двух чемпионатах 6 золотых наград. За эти достижения я был признан лучшим спортсменом России 1999 года.

- С вами тренировались сотник мальчишек, но чемпионом стали только вы. В чем секрет успеха?

- Все мы рождаемся примерно с одинаковыми задатками для того или иного вида спорта. Но одни используют их, развивают и находят себя. Я в свое время с детства хотел стать чемпионом мира. Я тогда не понимал, где именно, перепробовал много видов спорта. Но в итоге благодаря труду и целеустремленности — а я вставал и засыпал с мыслью об олимипаде и каждую тренировку шел с этой мыслью, добился желаемого. Благодарен судьбе, что она меня привела в греблю, в нужный момент свела с волгоградскими тренерами. Вообще, любое достижение особенно на уровне сборной — это командная работа, в том числе тренерского штаба, руководителей федерации, врачей, массажистов.

- Если уж мы заговорили о врачах, не могу не спросить о самой горячей теме последних дней — новых санкциях против нашей национальной команды, связанных с допинговой темой.

- Проблемы с допингом были всегда и в Европе, и в США, и в России, но единственное, какое отношение к этому. Сегодня на мой личный взгляд очень предвзятое отношение к нашей стране, к олимпийской сборной. Многим иностранным спортсменам «со справками» разрешено употребление тех или иных препаратов якобы по медицинским показаниям. При этом включаются двойные стандарты — одним можно, другим нельзя. Вся эта история приобретает политический окрас и политический инструмент давления на нашу страну. А самое главное, что страдают в этой истории спортсмены. На алтарь спорта они кладут часто всю свою жизнь, их век, время пика формы не так долог, они тренируются ежедневно, засыпают и просыпаются, так же как я в свое время, с мыслью об олимпийских играх. В чем они виноваты? В основном же спортсмены чистые, соблюдают все правила, все кодексы, они честно готовятся, тренируются, и вдруг им нельзя поехать под своим флагом и гимном.

- У вас были скользкие ситуации, когда был соблазн употребления допинга или вы, например, знали, что соперник принимает, маскирует это, а вам нужно его победить любой ценой?

- Каждый сам решает, что для него важнее — медаль или здоровье. Я, хотя имею много наград, всегда отдавал предпочтение здоровью. Спорт рано или поздно заканчивается, а жить нужно дальше. Здоровье здесь играет огромную роль. Я всегда честно соблюдал правила.

- Максим, пожелаем вам руководствоваться этим принципом и в вашей общественной деятельности, а также как спортивного функционера и, будем надеяться, в регионе гребля обретет второе дыхание, когда воспитанники волгоградских тренеров снова будут покорять спортивный Олимп.