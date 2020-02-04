World Poker Summit впервые пройдет в игорной зоне «Красная Поляна»

Саммит состоится в игорной зоне «Красная Поляна» с 17 по 30 мая. Впервые в мировой истории игорного бизнеса мероприятие объединит в себе несколько крупнейшних покерных домов. World Poker Summit будет включать в себя покерную серию, выставку игорной индустрии, конференцию и даже музыкальный фестиваль.

World Poker Summit обещает стать одним из самых крупных событий в своей отрасли. Partypoker, Покердом, 888poker, GGпокерок, Покерный клуб «Сочи» - все эти бренды впервые встретятся в единой покерной серии: 100 игровых столов, более 2500 участников и уникальный призовой фонд в 250 миллионов рублей.

В рамках выставки WPS будут организованы несколько тематических секций: казино, онлайн, киберспорт, букмекерский бизнес, платежные системы. Компании представят B2B-сообществу свои товары и услуги, презентации современного игрового оборудования, приложений. Крупнейшие производители и партнеры проведут мастер-классы.

3-х дневная конференция поднимет самые актуальные и острые вопросы как для мировой игорной индустрии, так и в частности для РФ. Спикерами выступят ведущие специалисты мира в игорной отрасли, представители власти и общественных организаций. Деловая часть заявляет несколько тем.

День 1. Законодательное регулирование в сфере игорного бизнеса.

Актуальные вопросы законодательного регулирования в области азартных игр и пари

Перспективы законодательного регулирования (онлайн в РФ, беттинг и казино, онлайн покер, нелегальный игорный бизнес и др.)

Реклама «в законе»

День 2. Игорные зоны как туристический драйвер. Опыт и перспективы. Этика ответственного бизнеса

Мировой опыт реализации интегрированных проектов

Перспективы развития игорных зон

Новые технологии в игорном бизнесе

День 3. Пресс-конференция. Мастер-классы от ведущих покерных домов.

Также, WPS включает в себя и музыкальный фестиваль, хедлайнером которого станет продюсер, музыкант и реп-исполнитель Баста.

К участию в World Poker Summit приглашаются как представители игорной индустрии, желающие поделиться опытом и представить свою компанию на B2B-рынке, так и все любители игры в покер.

Наша справка

Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации. Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», залом игровых автоматов «Бонус», расположенными на Курорте Красная Поляна, казино «Бумеранг» на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор». В состав игорной зоны входят также театр, несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA.

За три года игорную зону посетили свыше 1 600 000 человек из 155 стран. Среди них самыми частыми гостями стали жители Израиля, Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы. В 2019 году доля иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», составила 24%.