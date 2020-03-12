Игорная зона «Красная Поляна» переносит международный саммит WPS - Советский спорт
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12 марта 2020 14:32Краснодарский край

Игорная зона «Красная Поляна» переносит международный саммит WPS

Компания «Домейн» объявляет о переносе World Poker Summit на май 2021 года.

Организаторы объясняют данное решение тем, что саммит является международным и привлекает внимание компаний со всего мира. На WPS было подано несколько десятков заявок на участие в выставке и конференции от иностранных компаний. Данная мера была предпринята с целью безопасности для гостей игорной зоны «Красная Поляна» из-за распространения короновируса в странах Европы и Азии.

«Перенос WPS на 2021 год – это, в первую очередь, вопрос безопасности наших гостей. Во-вторую, признание игорной зоны «Красная Поляна» мировым сообществом игорной индустрии. Ведь с тех пор, как мы анонсировали саммит прошел всего месяц, за который нам поступили десятки заявок на участие от компаний со всего мира. Наша задача – зарекомендовать себя как ответственного партнера и верного друга для любой компании, которая проявила желание участвовать в этом мероприятии. У каждой компании, в том числе иностранной, имеющей отношение к игорному бизнесу, должна быть возможность принять участие в WPS. К сожалению, из-за распространения короновируса в некоторых странах, такая возможность есть не у всех. Именно поэтому мы приняли решение о переносе деловой составляющей WPS на 2021 год», комментирует Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна».

Дмитрий Анфиногенов

World Poker Summit будет проведен с 19 по 31 мая 2021 г. и привлечет к участию тысячи посетителей, игроков со всего мира. В рамках выставки WPS с 19 по 22 мая будут организованы несколько тематических секций: казино, онлайн, кибер-спорт, букмекерский бизнес, платежные системы. Компании представят B2B-сообществу свои товары и услуги, презентации современного игрового оборудования, приложений. Крупнейшие производители и партнеры проведут мастер-классы. 3-х дневная конференция поднимет самые актуальные и острые вопросы как для мировой игорной индустрии, так и в частности для РФ. Спикерами выступят ведущие специалисты мира в игорной отрасли, представители власти и общественных организаций.

Кроме того, принять участие другим странам в международной выставке и конференции в 2021 году на территории игорной зоны «Красная Поляна» будет значительно проще в связи с послаблением визового режима г. Сочи. С 1 января 2021 года будет действовать единая электронная однократная виза для въезда иностранцев в Россию. Предполагается, что электронные визы будут однократными и краткосрочными (действуют до 16 дней). Получить визу сможет любой иностранец вне зависимости от цели его визита.

В 2020 году WPS пройдет в сокращенном масштабе. С 17 по 30 мая 2020 года состоится Sochi Poker Festival Global с гарантией 100 000 000 рублей. Серия объединит в себе несколько крупнейших покерных домов: Partypoker, Покердом, 888poker, GGпокерок. Каждый из них разработал уникальные и полностью соответствующие российскому законодательству акции, в которых можно выиграть бесплатные билеты на SPF Global. 26 мая 2020 года на сцене WOW ARENA в рамках серии пройдет концерт продюсера, музыканта и реп-исполнителя Басты.

Справка:

Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации. Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», залом игровых автоматов «Бонус», расположенными на Курорте Красная Поляна, казино «Бумеранг» на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор». В состав игорной зоны входят также театр, несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA.

За три года игорную зону посетили свыше 1 600 000 человек из 155 стран. Среди них самыми частыми гостями стали жители Израиля, Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы. В 2019 году доля иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», составила 24%.

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