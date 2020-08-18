Автоприключения, велозаезды и возрождение старых традиций. Как прошёл фестиваль «Ладога Фест»

Ряд состязаний затронули несколько городов Приладожья, другие маршруты обогнули все Ладожское озеро. В Видлице прошли открытый турнир по пляжному волейболу на кубок Ладоги «Приладожье 2020» и мастер-классы по скандинавской ходьбе.

Автоприключения ретро-автомобилей Karjala, велопоход «Вокруг Ладоги», веломарафон «Вуокса – Онега – Ладога» и велозаезд «Бревет 300 км» - это лишь некоторые из состязаний. Под эгидой «Ладога Феста» прошли мотопробег «Ладожское кольцо», пилотный трофи-рейд 4х4 «Каньоны Ладоги», соревнования и мастер-классы по игре в ринго, приключенческая гонка Red Fox Adventure Race 2020, а также «Ладожская дерзкая гонка», состоящая из трейла по лесу, бега с препятствиями и заплыва.

«Ладога Фест» и в этом году мог похвастаться насыщенной спортивно-туристской, деловой и культурной программами. В соревнованиях по двадцати спортивным дисциплинам приняли участие около тысячи спортсменов. Регата «Большая Ладога», возродившая этот вид спортивных соревнований, который почти 20 лет не проводился на Ладожском озере, стала изюминкой спортивной программы. Участники регаты за неделю прошли 152 мили с остановками в самых живописных локациях на побережье озера.

- Приятно, что спортивно-туристский фестиваль «Ладога Фест» проходит на территории нашей республики в год столетия Карелии. Уверен, что проведение столь яркого спортивно-туристского мероприятия послужит не только популяризации здорового образа жизни, но и внесет значительный вклад в развитие туризма в регионе, – заявил замминистра спорта Республики Карелия Антон Чивин на открытии фестиваля.

Мероприятие, организованное при поддержке фонда «Росконгресс», прошло уже в третий раз на берегах крупнейшего пресноводного озера в Европе и затронуло Санкт-Петербург с окрестностями и Карелию. Торжественное открытие прошло в городе Сортавала.

- «Ладога Фест» в этом году стал масштабнее и объединил десятки спортивных, туристических и культурных активностей. Мероприятия в рамках программы фестиваля приходятся по душе местным жителям, и мы как организаторы благодарны им за участие. По ходу подготовки в программу были внесены коррективы, но все задуманное будет обязательно реализовано и в следующем году, ведь красивейшие места Приладожья – это пространство для бесконечного креатива! – заявил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРИЛАДОЖЬЕ

Нельзя не обратить внимание также и на то, что еще одна важная миссия фестиваля - образовательная. «Ладога Фест» стремится повысить уровень знаний жителей региона о Ладожском озере, его богатой истории, природе и экологической значимости, а также раскрыть туристический потенциал региона. Деловые программы «Ладога Феста» проходили в соответствии именно с данной концепцией.

В Видлице состоялась историко-краеведческая конференция регионов Приладожья, в которой приняли участие глава администрации Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова, музея «Дорога жизни», культурно-информационного центра «Запорожское», Русского географического общества, проекта «Большая ладожская тропа», Союза поисковых отрядов Карелии и другие эксперты. Участники мероприятия обсудили вопросы формирования информационного пространства и инфраструктуры в осуществлении исторической, краеведческой и поисковой деятельности в регионе.

Научно-практическая конференция «Сохранение архитектурного облика и самобытности малых городов Приладожья» состоялась в Новой Ладоге 15 августа. В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, глава Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун, а также архитекторы, профессоры, руководители и представители центра по сохранению градостроительного и архитектурного наследия, Российского национального комитета по сохранению всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Академии архитектурного наследия, Международного совета музеев и Санкт-Петербургского союза архитекторов.

Эксперты поделились опытом проектов по сохранению исторического наследия в городах и поселениях региона, а также обсудили вопросы координации и взаимодействия органов управления, научных центров, общественных организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение и развитие территорий, создание новых культурных и спортивных туристических маршрутов на Ладожском озере и в регионе Приладожья.

ХУДОЖНИКИ, БРЕЙК-ДАНС И СУРГАНОВА

Культурная программа «Ладога Феста» тоже была крайне насыщенна. На Хуторе Ёлки в Рускеале состоялся музыкальный фестиваль «Настроение», хедлайнером которого стала группа «Сурганова и оркестр». В Лахденпохье прошел фестиваль уличного искусства «ArtПризма Ladoga Fest», где приняли участие художники из Санкт-Петербурга и Приладожья. Вдохновившись айдентикой городов вокруг Ладоги, они расписали десять полотен на берегу озера. В рамках «Ладога Феста» также прошел Фестиваль колокольного звона, ставший частью церемонии закрытия мероприятия.

В праздничной программе «Ладога Феста» в Новой Ладоге в день закрытия прошла масштабная выставка ретро-автомобилей, благотворительный забег и фестиваль брейк-данса Big summer jam.

УКРАШЕНИЯ И ПОДЕЛКИ ИЗ ПРОШЛОГО

В Новой Ладоге была воссоздана историческая ежегодная Новоладожская Успенская ярмарка, которая берет свое начало еще в XVIII веке. В ярмарке приняли участие 49 компаний и мастеров: фермеры, ремесленники, художники и торговцы из городов Ленинградской области, Карелии, а также из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Сибири, Тульской области и даже гости из Ирана. Экспоненты представили традиционные предметы быта, классические самодельные украшения, поделки и деревянные игрушки ручной работы.

Ежегодный спортивно-туристский фестиваль завершился, но подготовка мероприятия и проведение ряда событий проходит в течение всего года. Так, в рамках «Ладога Феста» при участии администраций районов и городов, волонтерских движений и жителей региона регулярно проводятся экологические мероприятия и акции на побережье Ладожского озера в рамках экологического проекта «Я люблю Ладогу».

До встречи в 2021 году в Новой Ладоге – столице фестиваля будущего года!

Официальный сайт «Ладога Феста»: www.ladogafest.com

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